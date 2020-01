Jennifer Lopez revela que pensou em ser stripper antes de fazer sucesso como cantora

04/01/2020 | 16:10



Jennifer Lopez está no filme As Golpistas, que se passa no período da crise econômica de 2009 e fala sobre um grupo de mulheres strippers que trapaceiam homens ricos. Em entrevista para a W Magazine, a cantora revelou que já pensou em seguir essa carreira quando era mais jovem.

- Houve um momento na minha vida em que meus amigos, que também eram dançarinos, me falaram sobre ganhar milhares de dólares em clubes de Nova Jersey, afirmou a cantora em entrevista à W Magazine.

- Eles disseram: Você não precisa ficar de topless. Parecia muito bom quando eu estava sem dinheiro e comendo pizza todos os dias, mas nunca fiz isso, completou.

No elenco do filme ainda constam atrizes como Constance Wu, Cardi B, Lizzo, Lili Reinheart e Keke Palmer.