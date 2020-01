04/01/2020 | 13:10



2020 começou e, pelo que parece, com novos ares para José Loreto! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o ator curtiu o revéillon na companhia de um novo affair, a DJ Bruna Lennon. Pelo que parece, os dois estiveram juntinhos em em Boipeba, no litoral nordestino, e foram vistos aos beijos.

Bruna, que mora em Niterói, também dá aula de sapateado e é amiga de, ninguém mais, ninguém menos, que Pedro Scooby! Loreto e a amada já se seguem nas redes sociais e a publicação ainda afirma que o flerte entre os dois começou pouco antes do Ano Novo.

Será que a fila andou de vez para o ator?