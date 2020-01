Viatura da GCM bate, capota e fere três pessoas no Centro de Santo André

Daniel Tossato



04/01/2020 | 12:01



Uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André capotou após colisão com outro veículo, na manhã deste sábado, no cruzamento da Rua General Glicério com a Rua 15 de Novembro, no Centro da Cidade. Dois agentes e uma travesti que estavam na viatura de feriram.

Segundo informações da GCM, os dois agentes que estavam na viatura conduziam uma suspeita, uma travesti que não teve o nome divulgado, para a delegacia quando, ao passar no cruzamento acabou se colidindo com outro automóvel. A força da batida fez a viatura capotar. Outros GCMs que chegaram logo após o acidente decidiram cobria a viatura com um plástico preto.

Um dos agentes de segurança acabou ferindo o braço, enquanto o outro guarda teve ferimentos na cabeça. A travesti fraturou um dos braços. Todos foram levados ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) onde passam por exames. O motorista da picape, que colidiu na viatura, não se feriu.

A GCM relatou que a travesti estava muito agitada dentro da viatura e estava sendo levada para a delegacia por ter desacatado os agentes.

Parte do trânsito da região ficou interditada, já que os veículos estavam no meio da via. A entrada do Terminal Rodoviário Santo André Leste, que utiliza a Rua 15 de Novembro, ficou fechada, o que atrapalhou a locomoção dos trólebus que precisavam entrar no terminal. Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) estiveram no local para organizar o trânsito.

O local ainda está interditado e aguarda inspeção da perícia. O caso está em andamento no 1º DP (Centro) de Santo André, onde ocorrência será feita para apurar as causas do acidente.