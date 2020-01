04/01/2020 | 08:05



A TV Brasil presta homenagem à atriz e humorista Zilda Cardoso, que morreu no dia 20 de dezembro, aos 83 anos, com a exibição, neste sábado, às 16h, do filme Meu Japão Brasileiro (1965), que conta com a participação da artista.

Protagonizado por Amácio Mazzaropi, comédia mostra a vida do agricultor Fofuca (Mazzaropi) e da professora vivida por Zilda, que é apaixonada por ele. Dirigido por Glauko Mirko Laurelli.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.