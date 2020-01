Paço de Diadema abre licitação para substituir PPP da iluminação pública

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/01/2020 | 07:33



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), colocou na rua licitação para a modernização do sistema de iluminação pública da cidade. A concorrência substituirá a PPP (Parceria Público-Privada) do setor, que foi idealizada ainda na primeira gestão do verde, mas que foi abortada no atual mandato.

Fixado em R$ 3,27 milhões, o contrato da iluminação prevê o fornecimento de mão de obra e equipamentos para a instalação de 9.000 lâmpadas LED. Os pontos de luz que serão trocados estão espalhados por aproximadamente 300 vias e áreas públicas (parques e praças), em 11 bairros da cidade (Centro, Conceição, Canhema, Piraporinha, Taboão, Campanário, Serraria, Vila Nogueira, Casa Grande, Jardim Inamar e Eldorado).

De acordo com edital da concorrência, as propostas deverão ser entregues até o dia 13 e o prazo da execução dos serviços foi estimado em dez meses. A participação de consórcios foi vetada pela Prefeitura nos termos da disputa pública.

Lauro confirmou ainda no ano passado que enterraria a PPP da iluminação pública, que foi uma de suas promessas na campanha vitoriosa à reeleição, em 2016. O argumento para a desistência foi não haver viabilidade financeira na parceria. A princípio, o plano era a troca de todo o sistema de iluminação pública – cerca de 23 mil pontos de luz, pelo valor de R$ 40 milhões.

A gestão verde chegou a enviar à Câmara a autorização para celebrar a concessão e realizou consulta pública na internet para ouvir sugestões sobre a PPP, mas o projeto nunca saiu do papel. “A PPP não deu certo em lugar nenhum, não era aqui que ia dar certo”, alegou o prefeito ao justificar a desistência da parceria.

Ao Diário, o Paço diademense informou que “a equipe própria da Prefeitura continuará realizando a manutenção da iluminação pública no município e a equipe contratada realizará a substituição das luminárias antigas por LED”. “Com a contratação de equipe especializada garantiremos um ritmo maior na troca e todos os bairros da cidade serão beneficiados, gerando economia e mais qualidade na iluminação pública de Diadema”, afirmou a administração, por meio de nota.