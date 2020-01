FPF confirma vitórias por W.O. de rivais do Flamengo na Copa São Paulo

03/01/2020 | 19:26



A Federação Paulista de Futebol (FPF) formalizou, nesta sexta-feira, a decisão de conceder vitórias por W.O. - 3 a 0 - aos três clubes que enfrentariam o Flamengo no Grupo 25 da Copa São Paulo. O clube carioca desistiu de participar da competição de juniores após a recusa da FPF ao pedido de alterar a lista de inscritos. "Os jogos do Flamengo na primeira fase serão decididos com W.O. em favor dos adversários", anunciou a FPF.

A decisão significa que Água Santa, Trem e Vitória da Conquista iniciarão a disputa do Grupo 25, neste sábado, em Diadema, com três pontos. E os dois primeiros colocados da chave vão avançar de fase, sendo que, de fato, ela será disputada em um triangular.

Inicialmente, o Flamengo iria participar do Grupo 25, com estreia contra o Vitória da Conquista, agendada para sábado. A direção do clube havia solicitado a alteração da sua lista de inscritos da Copa São Paulo porque pretendia utilizar a base do seu elenco sub-20 nas rodadas iniciais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, por causa da participação do elenco principal no Mundial de Clubes, encerrado apenas em 21 de dezembro.

Com o fim tardio da temporada do grupo profissional, que estará em férias no começo da temporada, o Flamengo gostaria de contar com seus principais jogadores dos juniores na Taça Guanabara, deixando a Copa São Paulo em segundo plano. Porém, como a FPF não aceitou a mudança solicitada, a direção do time rubro-negro optou por desistir da disputa do torneio de juniores.

Embora o Flamengo alegue a necessidade de dar férias ao elenco profissional por causa da participação no Mundial, o clube conquistou a Libertadores em 23 de novembro, dois dias antes do encerramento do prazo para inscrições na Copa São Paulo, de acordo com alegação da FPF para não aceitar o pedido do clube.

"Recebemos no dia 27/12/2019 ofício do Clube de Regatas do Flamengo solicitando autorização para inscrever mais 10 atletas na Copa São Paulo 2020, além dos 30 previamente inscritos, por conta da intenção de uso de jogadores Sub-20 no Campeonato Carioca", afirmou a FPF em nota oficial.

"O Regulamento da Copa São Paulo 2020 é claro ao afirmar, em seu artigo 16, parágrafo quarto, que 'não haverá substituição de atletas inscritos, em nenhuma hipótese'. A FPF, organizadora do maior campeonato de base do Brasil, em respeito à lisura da competição e aos demais 127 clubes participantes que seguiram o prazo estipulado, fez cumprir o regulamento e negou o pedido do Flamengo no dia 30/12/2019", acrescentou a federação.