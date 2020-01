Campos Neto se reúne com presidentes de bancos na segunda-feira em São Paulo

03/01/2020 | 18:33



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cumpre agenda na segunda-feira (6) em São Paulo, onde recebe às 11h dirigentes de instituições financeiras, para tratar de temas estruturais e conjunturais do Sistema Financeiro Nacional.

Participam: Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa; Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil; Candido Botelho Bracher, presidente do Itaú; Octavio de Lazari Junior, presidente do ; Bradesco; Alberto Corsetti, presidente do Banco Safra; e Murilo Portugal, presidente da Febraban.

Às 13h, Campos Neto se reúne com Meyer Nigri, presidente da Tecnisa, para tratar de assuntos institucionais.

A seguir as agendas dos demais diretores do BC para a próxima segunda-feira:

Fernanda Nechio, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos

Otavio Ribeiro Damaso, diretor de Regulação

Mauricio Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

15:00 às 16:00 - Reunião com Ana Carla Abrão Costa, Partner, Nuno Filipe Bonito Monteiro, Partner, e Laura Maconi, Principal, representantes da Oliver Wyman, no Banco Central, em São Paulo, para tratar de assuntos de Regulação.

Paulo Souza, diretor de Fiscalização

João Manoel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução

09:00 às 10h00 - Reunião com representandes Caixa Econômica Federal (CEF), com Paulo Henrique Angelo Souza, Vice-Presidente, Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, Diretor, Luciola Aor Vasconcelos, Superintendente Nacional, e Cristian Rodrigues Freitas, Consultor, no Banco Central, em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais. (videoconferência).

10:00 às 11:00 - Reunião com executivos da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), com Joaquim Kavakama, Superintendente Geral, e Alexandre Gluher, Presidente do Conselho de Administração, no Banco Central, em São Paulo, para tratar sobre assuntos institucionais.

Bruno Serra Fernandes, diretor de Política Monetária

15:00 às 16:00 - Reunião com economistas da Parcitas Investimentos: Thomaz Cozzi Callado, Vitor Gabriel Rivas Martello e Thomaz Medrado Botto de Barros, no Banco Central, em São Paulo, para tratar sobre conjuntura econômica.