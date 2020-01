Chef Estefano Zaquini está pronto para surpreender

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



04/01/2020 | 07:00



Como adiantou aqui nos estúdios do DGABC TV, o andreense Estefano Zaquini, finalista do MasterChef da Band, já está nos preparativos derradeiros para abrir as portas – ao lado da chef Tábata Binde – da Flor de Sal Café e Confeitaria. O local, que, segundo ele, terá clima de bistrô francês, fica no bairro Assunção, em São Bernardo. Na segunda-feira, a estreia é para convidados. Na terça, para todos. “Chamei meu chef preferido, espero que ele consiga ir”, contou Estefano à coluna, sempre com ar de mistério e muita humildade. O moço de 25 anos do Alzira Franco promete que vai caprichar, claro, nas sobremesas. Ele confia plenamente em 2020 como o ano de realizações. “Que seja de mais valorização do nosso trabalho. É a década da força.”

O ano já começou com chances de ajudar ao próximo; o Atrium Shopping, em Santo André, aderiu à campanha Lacre do Bem; a partir de segunda eles vão recolher lacres para beneficiar instituições filantrópicas e pessoas carentes com a doação de cadeiras de rodas

A Coop terá, até o fim do mês, primeira edição 2020 da Blitz da Saúde

Programa Fábrica de Casamentos, com o ator de São Caetano Victor Pecoraro, será reexibido hoje, às 22h15,

no SBT

Ano-Novo do casal Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis foi na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

TEM MAIS ...

Pela estrada

Cantor Maurício Manieri, de São Bernardo, vai começar turnê do projeto DVD Classics. Após lotar o Teatro Bradesco em novembro, como revelou a esta coluna a mulher dele, Iza Stein (‘Nem eu tive lugar para sentar de tão cheio’), a próxima apresentação é dia 17 no mesmo local. “Classics é a tradução do que gosto de cantar”, descreve Maurício. Ingressos Custam a partir de R$ 70.

Última chance

Segunda-feira é Dia de Reis, data para retirar todos os enfeites de Natal. Também é a última oportunidade para ver os locais iluminados do Grande ABC e de São Paulo. Vai acontecer segunda a última apresentação do espetáculo da árvore do Ibirapuera. Serão três sessões a cada dia, sempre às 20h, 20h30 e 21h. O show demora 20 minutos e é gratuito.