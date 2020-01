Katy Perry fala sobre depressão e revela que Orlando Bloom ajuda na busca por equilíbrio: - Ele me mantém no eixo

03/01/2020 | 17:10



Katy Perry começou 2020 como a nova capa da edição indiana da revista Vogue! Durante o bate-papo, a cantora falou sobre a nova fase de sua carreira, sobre o relacionamento com Orlando Bloom e sobre sua batalha com a depressão. Juntos desde 2016, a gata está noiva de Orlando e contou que sempre sai com o seu enteado, Flynn Christopher Bloom, de oito anos de idade.

- Estamos sempre fazendo coisas divertidas, contou ela, que também revelou que tem passado por uma jornada de descobrimento ao lado do noivo, afirmando que Orlando está ajudando bastante na busca por equilíbrio.

- Ele é a âncora que me mantém no eixo e é muito verdadeiro. É o maior fã da Katy Perry, mas também é o fã número um da Katheryn Hudson, contou ela, que continuou:

- Eu fiz muito trabalho mental, espiritual e emocional nos últimos anos. A maior mentira que me disseram é que, enquanto artistas, precisamos estar sofrendo para criar. Eu não quero sofrer minha vida inteira para conseguir escrever músicas, afirmou a diva.

Por mais que ela esteja vivendo, atualmente, um momento feliz de sua vida, Katy contou que passou por um período difícil entre 2017 e 2018.

- Eu me tornei depressiva e não queria sair da cama. Eu já fui capaz de superar isso antes, mas dessa vez algo aconteceu e me fez cair muitos lances de escada, disse, comentando também que gosta de falar publicamente sore sua jornada em busca da saúde mental.

- Nós falamos sobre nossos órgãos, mas nunca falamos sobre o cérebro que nos mantém funcionando, opina.

Katy ainda conta que, por estar na mídia há mais de 12 anos, cometeu muitos erros, mas que ainda consegue ignorar os comentários negativos da imprensa.

- Eu sou humana e ainda quero tentar, não quero ser derrotada ou me tornar reclusa. Quero viver a vida. E isso significa que você ocasionalmente vai tropeçar, mas não é sobre como você cai, é sobre como você levanta, afirmou ela.

No mínimo sensata, né?