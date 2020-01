03/01/2020 | 17:10



Alguns famosos surpreendem na hora de fazer uma tatuagem, não é? É o caso de Post Malone que, na virada do ano para 2020, chocou a todos ao exibir sua nova grande tattoo facial.

O cantor, que já possui uma série de desenhos no rosto, fez mais uma marca na véspera do Ano-Novo. O desenho escolhido pelo rapper é uma espécie de mão junto de uma armadura medieval, que segura uma arma.

A imagem cobre toda a lateral do rosto do artista, indo da orelha até a altura do queixo. Kyle Hediger, tatuador de Post, publicou um clique da tattoo do músico no Instagram.

- Última tattoo de 2019. Manopla [peça de armadura protetora] no menino Post Malone. Te amo, escreveu o profissional na legenda.