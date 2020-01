MTV tem retorno do 'De férias com o ex Brasil: a treta não tira férias’

Da Redação



05/01/2020 | 07:00



Muitas coisas estão prontas para vir à tona depois do fim das duas últimas temporadas de De Férias Com o Ex Brasil. Entre fatos mal resolvidos, discussões que ficaram pendentes e relacionamentos capazes de movimentar o público – para o bem e para o mal –, o popular show da MTV volta a movimentar a grade de programação da emissora da rede paga. É hora do retorno do De Férias Com o Ex Brasil: A Treta

Não Tira Férias, onde participantes serão colocados frente a frente para comentar os acontecimentos das casas. São dez episódios, de uma hora de duração cada, com a estreia agendada para quinta-feira, com os capítulo sendo exibidos semanalmente, sempre a partir das 22h.

Na nova etapa do projeto, a MTV escalou Gabi Prado para o cargo de apresentadora. Ela teve passagem pelos dois anos iniciais da versão nacional do reality de pegação e se tornou uma das figuras mais conhecidas. A ideia é aproveitar seu conhecimento e sua experiência para conduzir o papo entre figuras que estiveram na quarta (casos de Tati Dias, Bifão, Matheus Crivella e Pedro Calderari) e quinta temporadas (entre eles Gui Araujo, Any Borges, Lipe Ribeiro e Hana Khalil). Claro que Gabi estará pronta para jogar ‘lenha na fogueira’ e cutucar ao máximo os elencos.

O pacote com novidades de A Treta Não Tira Férias conta com quadros especiais. O ‘tablet do terror’ também marca presença nos episódios para movimentar brincadeiras e trazer à tona certos assuntos que podem (ou não) ser comprometedores.