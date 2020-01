Série inédita na TV conta trajetória de Nelson Mandela

Miriam Gimenes



06/01/2020 | 07:00



Nelson Mandela (1918-2013) foi um dos mais importantes líderes mundiais. Presidente da África do Sul entre os anos de 1994 a 1999 era chamado por lá de Madiba, nome do clã ao qual pertencia. E a partir de amanhã a Globo apresenta série inédita na televisão brasileira, que tem como nome seu apelido e conta a trajetória singular, desde o tempos sombrios de luta contra a segregação racial até a conquista da presidência. A apresentação será de terça a quinta, na primeira semana após O Auto da Compadecida e, na segunda, depois de Chacrinha.

No primeiro episódio, Mandela (Laurence Fishburne) sai de casa para estudar direito. Sem conseguir ignorar a injustiça sofrida pelos negros, ele se junta ao partido político ANC (Congresso Nacional Africano).

Filmada na África do Sul e dirigida por Kevin Hooks, a série é uma adaptação das autobiografias de Mandela, Conversas que Tive Comigo e Nelson Mandela por Ele Mesmo. Na obra, surgem outros personagens históricos como Oliver Tambo (Orlando Jones), presidente do partido ANC entre 1967 e 1991 e amigo de Mandela; Winnie Madikizela-Mandela (Terry Pheto), mulher de Mandela; Govan Mbekil (Hlomla Dandala), ativista político e líder do ANC; Abram Fischer (Grant Swanby), advogado que defendeu Mandela; e Hendrik Frensch Verwoerd (Michael Nyqvist), primeiro-ministro da África do Sul entre 1958 e 1966.



COMEMORAÇÃO

O clássico O Auto da Compadecida, obra de Ariano Suassuna, completa duas décadas da estreia. Para celebrar a data, a emissora também reapresenta, a partir de amanhã, a série, com reformulação gráfica, remasterização e nova abertura. Os quatro episódios serão exibidos de amanhã a sexta, após Amor de Mãe.

O Auto conta a história de João Grilo, um nordestino que dribla com sagacidade as dificuldades para garantir o pão de cada dia. É ele quem atravessa os quatro episódios provocando muitas confusões e enganando ricos e poderosos, ao lado de Chicó, seu companheiro de estrada.