Notícias da semana - 30 de dezembro a 5 de janeiro

05/01/2020 | 07:00



BRASIL

Rio de Janeiro bate recorde de turistas no Réveillon

Considerado um dos endereços de Ano Novo mais famosos do mundo, o Rio de Janeiro superou as expectativas para a chegada de 2020. Informações da Riotur, empresa responsável pelo turismo do lugar, mostram que a noite de Réveillon da cidade, entre terça (31) e quarta-feira (1º), recebeu aproximadamente 1,7 milhão de visitantes. Trata-se de recorde de turistas para o período, com a virada do ano passado tendo recebido cerca de 1,4 milhão de turistas.

Em número gerais, estima-se que 2,9 milhões de pessoas – aqui também incluindo a presença de moradores – viram a queima de fogos na orla da praia de Copacabana. O show pirotécnico utilizou 18 mil bombas chamativas, distribuídas em dez balsas pelo mar, com peso total de 17 toneladas. Entre explosões e cores, a celebração levou 14 minutos para ser finalizada.

Outros dados revelados por pesquisa realizada pela Riotur e obtidos nos últimos dias de dezembro de 2019 mostram que 100% dos hotels do Rio de Janeiro estiveram ocupados durante a madrugada do Réveillon. Em avaliação geral, o público deu nota 8,7 (de 0 a 10) para a cidade no período da festa.

INTERNACIONAL

Onda de incêndios nas florestas assusta Austrália

A Austrália, localizada no continente da Oceania, tem sofrido com incêndios florestais motivados pela alta elevação da temperatura, que ocorre desde setembro. O fogo mais recente ocorre na quarta-feira (1º) e provocou a morte de três pessoas no Estado de Nova Gales do Sul.

As complicações têm motivado as pessoas a fugirem de certos locais que estão sendo afetados. Entre as diversas famílias que tiveram que deixar suas casas está a de Finn, 11 anos, que foi fotografado pela mãe dirigindo barco no qual deixavam a cidade de Mallacoota em meio a espécie de ‘cortina vermelha’ motivada pelas chamas.

Estima-se que cerca de 3 milhões de hectares de terra já foram queimados desde o início dos incêndios, com os resultados negativos sendo os piores das últimas décadas.

ECONOMIA

Novo salário mínimo brasileiro é de R$ 1.039

O governo federal definiu o novo valor do salário mínimo brasileiro, menor quantidade de dinheiro possível a ser paga legalmente por um empregador a seus funcionários. Agora, o acerto vale R$ 1.039.

A quantia serve de referência para cerca de 49 milhões de trabalhadores. O reajuste foi de 4,1% em relação ao antigo, R$ 998.