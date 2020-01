MIS realiza mostra de filmes musicais

Vinícius Castelli



05/01/2020 | 07:56



O Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa, 158), em São Paulo, pincelou diversos longas que, em comum, têm personagens que não se encaixam nas regras impostas pela sociedade e precisam encarar as consequências desse fato. As obras fazem parte da mostra de filmes musicais que toma conta do espaço a partir de terça-feira e que segue em cartaz até 4 de fevereiro.

Quem abre a programação é o clássico Hair (1979), com direção assinada por Milos Forman. A obra conta história de rapaz que é convocado para a Guerra do Vietnã (1955-1975). Ele conhece grupo de hippies em Nova York que lhe apresenta conceitos nada convencionais sobre comportamento e sociedade.

Dia 15 é a vez do filmeThe Rocky Horror Picture Show(1975). Após o pneu do carro furar, os namorados Brad e Janet entram em uma mansão misteriosa e se deparam com diversos personagens selvagens. Amor, Sublime, Amor> (1961) está na grade do dia 21. Charity, Meu Amor (1969) será exibido dia 28. O Prisioneiro do Rock (1957) fecha a agenda no dia 4 de fevereiro.

Todos os longas serão exibidos às 14h. A entrada é gratuita e os bilhetes devem ser retirados uma hora antes do início das sessões.