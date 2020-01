Repertório forte e urgente

Vinícius Castelli



Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz é um manifesto. Obra de arte que surge poderosa e nasce a partir de uma urgência em tempo real, a tomada de consciência de uma situação que sempre existiu. “Nascer mulher é correr perigo”, como explica a cantora e compositora Zélia Duncan, que assina o disco ao lado de Ana Costa.

A obra (Biscoito Fino, R$ 36, em média), também nas plataformas digitais, chega com 16 temas inéditos assinados pela dupla, que cuidou também da direção artística. A direção musical é de Bia Paes Lemes. Para enriquecer ainda mais o lançamento, elas contam com diversas vozes femininas ao longo do álbum, composto por sambas, músicas populares e outras levadas.

O disco, segundo Zélia, surgiu de forma natural. Ana apareceu com a ideia de fazer uma música sobre a mulher, pois alguém havia lhe pedido. “Fizemos a primeira, Uma Mulher. Quando ficou pronta, nos comovemos com o resultado e eu disse: ‘Vamos fazer dez e gravar um disco’. Ela levou um susto, mas começamos. Foi um tipo de espasmo”, explica.

Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz é empoderado e empoderador. E esse era o desejo de Zélia e Ana. “A realização foi ainda mais poderosa, porque foram muitas mulheres juntas. Cantoras, produtora, musicistas, designer”, conta. O disco é ilustrado por canções que falam de dores, de dificuldades. Mas também de força, superação, união. “Esse álbum nos joga para frente e para o alto. Fala das dores, mas principalmente da felicidade de nascer mulher. Está no nome do trabalho, no sorriso de Simone – ela participa da faixa que dá nome ao trabalho – cantando essa canção”, diz Zélia.

E quem canta sobre tudo isso são nomes como Alcione, Elba Ramalho, Leila Pinheiro, Daniela Mercury, Fernanda Takai, Mônica Salmaso, Fabiana Cozza, entre outros talentos. “Quisera eu chamar muitas outras (para participar). Temos ali um pequeno recorte, mas acredito que suficientemente poderoso, para o que tínhamos em mente”, diz Zélia.

Sobre a importância dessa obra, Zélia alerta para os números de feminicídio – mulheres assassinadas – no Brasil e também para a necessidade de a sociedade, sobretudo os homens, se conscientizarem da situação. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 1.151 casos em 2017 e 1.206 em 2018.

>“Você acha que um País que aparece como campeão em feminicídio, estupro, assédio, vislumbra o quê? Falta muito para que possamos dizer que os homens se conscientizaram. Esses números têm que baixar. Um País não anda para lugar nenhum com suas mulheres maltratadas, subjugadas, assassinadas. Machismo e racismo nos assolam. As mulheres pretas sofrem ainda mais, mas são hoje as mais fortes e conscientes também”, diz a cantora, que pede para que as mulheres mostrem o disco umas para as outras. “Esse é meu sonho agora.”