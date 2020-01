Encantadas por 'Frozen'

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



“Você quer brincar na neve/Um boneco que fazer?” Esse é apenas o trecho de uma das músicas que marcaram Frozen – Uma Aventura Congelante (2013), grande sucesso dos últimos anos dos estúdios Disney. A jornada das irmãs Elsa e Anna se mostrou popular o bastante para tocar o público e movimentar a produção de aguardada sequência. É Frozen 2, que estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira.

Não é difícil de encontrar fãs que esperaram para rever os personagens em conto único nas telonas. Lais Azevedo Silva, 8 anos, é uma das muitas crianças encantadas pela animação. “Elas vivem muitas aventuras juntas e mostram que no fim tudo acaba bem. Por isso que gosto tanto do filme e das personagens”, conta a aluna do Colégio São Carlos, de São Bernardo, revelando que já teve festa de aniversário com o desenho como assunto principal. “Fico me imaginando ao brincar na neve e quero um dia conhecer e fazer um boneco como o Olaf.”

Com o segundo filme já nas telonas, a expectativa para ir em uma sessão é enorme. “Estou esperando muitas músicas como no primeiro. E, agora que a Anna sabe do segredo de Elsa, que é o de congelar as coisas, elas podem se ajudar ainda mais, viverem juntas e serem amigas como quando eram bem pequenas”, conta Lais.

A amiga Lívia Souza Rocha, 6, também é admiradora da aventura congelante. “Amo contos de fadas e gosto mais ainda das novas princesas da Disney, como Elsa, Ana e até a Moana (de Moana – Um Mar de Aventuras, de 2016), porque são meninas muito corajosas, engraçadas e que se divertem. Elas são ‘animantes’ e ótimas cantoras. Também sou alegre e gosto de cantar, então me pareço com elas.”

A paixão da menina por Frozen se reflete de diferentes maneiras. No quarto, por exemplo, há cama, lençol e fronha com as personagens estampadas. Até mesmo o gelo ficou mais próximo da vida de Lívia. “Lembro que uma vez patinei em um lugar que era ‘tipo gelo’. Foi muito divertido. Então, eu sei porque Ana e Elsa se divertem tanto”, conta ela, que movimenta a família em suas brincadeiras. “ Tive uma festa de aniversário em que eu me fantasiei de Elsa e meu pai de Kristoff, o namorado da Ana. Acabei de ganhar um irmão, que agora pode ser o Olaf”, brinca.

Sequência promete explicações sobre magia

Se na primeira animação da franquia Frozen os espectadores conheceram a relação das irmãs Elsa e Ana, e os poderes mágicos da mais velha, a sequência que acaba de tomar conta de diversas salas de cinema espalhadas pelo Grande ABC aposta em retorno à infância das protagonistas. A ideia é investigar fatos do passado que são importantes para que os momentos futuros sejam explicados.

Parte do foco de Frozen 2 passa pelos segredos em torno da infância do pai das meninas, no período em que ainda era príncipe do reino de Arendelle. Ele, certa vez, contou para as filhas que havia visitado uma floresta encantada recheada de coisas mágicas. Por causa de certo acontecimento misterioso, os habitantes se separaram de acordo com os quatro elementos fundamentais da natureza: ar, fogo, terra e água.

Agora, a atual rainha Elsa se vê no meio dessa história na companhia de Anna, Kristoff, Sven e Olaf. A turma é guiada por voz misteriosa até mundo desconhecido, onde novos personagens vivem e são apresentados a eles e ao público que acompanha o filme da poltrona.

Um dos momentos em destaque promete explicar os motivos do controle do gelo por uma das protagonistas. Claro que novas canções estão prontas para chamar a atenção dos fãs e fazer a cabeça de crianças, jovens e adultos. As sessões prometem ser agitadas durante o período das férias escolares de verão.

‘Frozen – Uma Aventura Congelante’ é a animação com maior bilheteria da história, tendo arrecadado US$ 1,27 bilhão (cerca de R$ 5,13 bilhões);

Os personagens também aparecem no curta-metragem especial ‘Lego Frozen – Luzes Congelantes’, todos feitos a partir de pecinhas.