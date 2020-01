Quarteto de Cordas Vocais se apresenta em São Paulo amanhã

Vinícius Castelli



04/01/2020 | 07:50



É no palco montado nas esquinas das ruas da Quitanda e Álvares Penteado, no Centro de São Paulo, que o Centro Cultural Banco do Brasil abre a programação de 2020. E quem se encarrega disso é o Quarteto de Cordas Vocais, que se apresenta amanhã, a partir das 16h30. Não há cobrança de ingresso.

Formado por Adriano Dias (voz, percussão, flauta, viola e violão de sete cordas), Allessandro Dias (voz, violão, cavaquinho, viola), Déo Piti Ed (voz, pandeiro) e Rodrigo Duarte (voz, violão, percussão geral e surdo), o conjunto coloca no repertório releituras para canções do lendário quarteto britânico The Beatles.

Não ficam de fora do evento composições como I Wanna Hold Your Hand, Something, Hey Jude, Blackbird, Eleanor Rigby e Michelle. Os temas ganham roupagem com ritmos brasileiros. E para isso, os músicos usam e abusam de arranjos vocais, percussões, cordas, flauta, rabecolão (som de violoncelo tirado do violão com bambu).

O espetáculo faz parte do projeto Domingos Musicais no CCBB. A curadoria é assinada por Hamilton Feltrin e segue em cartaz até 1º de março.

Os grupos Mustache & Os Apaches, No Fervo do Frevo, Grupo Café de Raiz, Trio Beijo de Moça, Quarteto Love Strings, Lucia Zorzi & Sampaname Jazz Trio e Jazz Brothers são alguns dos confirmados.