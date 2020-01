Alma na tela

Miriam Gimenes



04/01/2020 | 07:48



Não é sempre que se tem a oportunidade de visitar uma exposição e encontrar o artista no local. De tão raro chega a ser privilégio. Mas na mostra Alma em Arte, do artista plástico Carmelo Gentil, em cartaz no Atrium Shopping, em Santo André, é diferente. Todo domingo, geralmente no início da tarde, ele monta seu material de pintura e a faz in loco. Até porque essa é a essência de suas telas. “A mostra tem esse nome porque os quadros são feitos com coração mesmo, com meu sentimento”, revela o artista.

Ao todo, o visitante vê cerca de 60 obras feitas pelo artista em tinta a óleo e aquarela, que retratam temas variados, cenas urbanas, marinhas, flores e árvores. “Muitos foram pintados ao natural, no local. como o que retrata a Avenida Paulista, por exemplo, que pintei lá”, garante Gentil. Segundo ele, esse proceder artístico, desenvolvido em 40 anos de carreira, leva para ponta de seu pincel a verdade de cada lugar. Os quadros ganham vida.

Gentil começou a pintar em um curso na Fundação das Artes, em São Caetano. Hoje, dá aula na Associação Paulista de Belas Artes, em São Paulo e, aos sábados, em seu ateliê ( Rua Guerino Turazza, 136), no Jardim Las Vegas, em Santo André. “A minha vida é totalmente envolvida com pintura. Agora mesmo, enquanto me ligou, estava pintando uma encomenda, uma cena de praia”, conta.



TROCA

A interação que tem no espaço expositivo, acrescenta, é muito importante não só para difundir sua arte, como também incentivar a futuros talentos. “As crianças geralmente são as mais interessadas. Deixo-as manusear o pincel, conhecerem o processo de pintura. Essa experiência também é uma forma de divulgar e mostrar nosso trabalho, já que o Grande ABC tem muita gente boa no campo da pintura, merece ser explorado isso.”

Os quadros que são pintados na hora e os dispostos na exposição podem ser comprados pelos visitantes, em preços que variam de R$ 350 a R$ 6.000, a depender do tamanho.

Em seu currículo, além de centenas de quadros, o artista reúne 13 medalhas de ouro, sete medalhas de prata, sete medalhas de bronze e três prêmios especiais. Suas obras também estão em coleções particulares no Japão, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, além de acervos públicos e ele fez importantes exposições nas pinacotecas de Santos, Piracicaba e São Bernardo. A última foi na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Alma em Arte – Exposição. No Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155. No piso térreo, durante horário de funcionamento do espaço comercial. Visitação gratuita.