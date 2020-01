Tigre vence, Ramalhão cede empate e Índio decepciona

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 15:31



Três equipes do Grande ABC estrearam na tarde desta sexta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E cada uma teve um resultado diferente. Quem se deu melhor foi o São Bernardo FC, que venceu o Manthiqueira por 4 a 0, em Guaratinguetá. Já o Santo André cedeu o empate (2 a 2) para o Jaguariúna nos acréscimos, enquanto o Mauá FC decepcionou a torcida presente ao Estádio Pedro Benedetti ao perder por 3 a 1 do Atlético-CE.

Em Guaratinguetá, o Tigre não tomou conhecimento dos donos da casa e venceu com gols de Sandrinho (dois), Gustavo e Cristian. Já em Jaguariúna, o Ramalhão saiu atrás no placar, conseguiu a virada com Lucas Jordão e Higor, mas sofreu o empate aos 46 minutos do segundo tempo. Por fim, em Mauá, o Índio sofreu três gols na segunda etapa, diminuiu com Lucas, mas não conseguiu ir além disso.

Os outros três representantes da região estreiam neste sábado. Às 8h45, no Nicolau Alayon, na Capital, o São Caetano enfrenta o Nacional Às 11h, no Inamar, o Água Santa mede forças com o Trem-AP. Por fim, às 18h15, o EC São Bernardo recebe no Baetão o Palmeira-RN.