Prefeitura de São Bernardo investe na recuperação de 11 campos de futebol

03/01/2020



O futebol é o esporte mais amado do Brasil e é também em São Bernardo. Por essa razão, a Prefeitura tem investido na recuperação de diversos espaços ao longo de três anos para que a população possa usufruir em seus momentos de lazer, bem como para formação e competições esportivas. No total, foram investidos R$ 2,3 milhões de recursos próprios do município.



“Nossa cidade é um tradicional celeiro de futebol e conta com uma das maiores ligas amadoras do estado, com cerca de 100 clubes filiados, e quatro divisões. Era natural incluir a reforma dos campos de futebol no planejamento elaborado por esta gestão para recuperar os diversos espaços públicos degradados e devolvê-los à população”, afirmou o prefeito Orlando Morando.



Além da disputa da Liga de Futebol Amador, os campos de futebol de São Bernardo abrigam 5.000 alunos que fazem parte do projeto Craques do Futuro, iniciativa de formação esportiva para crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 16 anos. A ação é mantida pela Prefeitura de São Bernardo em parceria com a Liga.



Entre os campos recuperados estão o da Vila São Pedro, do Jardim do Lago, do Orquídeas, do Unidos da Vila (Jardim Atlântico), do Jardim Lavínia, do EC Palmeirinha (Vila do Tanque), do Areião e do EC Brasil (Nova Petrópolis). Há dois espaços com reforma em andamento: Tatetos, no Pós-Balsa, e do Riacho Grande.



No campo do Tatetos, ocorre as seguintes intervenções: desassoreamento, execução de caneletas de drenagem, reforma de alambrados e vestiários. Já no campo do Riacho Grande estão sendo feitas as seguintes obras: recuperação do gramado sintético, substituição dos alambrados e da iluminação, reforma e ampliação dos vestiários e do salão social. A previsão de entrega é no primeiro semestre de 2020.



NOVO CAMPO NO MONTANHÃO – Em breve, a cidade ganhará um novo campo de futebol graças a parceria firmada com o Governo do Estado para a construção de um campo em terreno doado pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), que contou com a intermediação da deputada estadual Carla Morando. A nova área de esporte beneficiará os bairros Montanhão, Jardim Silvina e Silvina Oleoduto.