03/01/2020 | 15:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, em sua conta no Twitter que o "povo do Iraque não quer ser dominado e controlado pelo Irã", mas completou dizendo que "em última análise, essa é a escolha delesm do Iraque.

Trump também afirmou que pagam bilhões de dólares ao Iraque por ano, e tem feito isso por muitos anos. O presidente dos EUA voltou a criticar o "controle" que o Irã tem ganhado sobre o país vizinho. "Nos últimos 15 anos, o Irã ganhou mais e mais controle sobre o Iraque, e o povo do Iraque não está feliz com isso. Isso nunca vai acabar bem!", finalizou Trump.