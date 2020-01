Vanessa Hudgens desabafa sobre nudes vazados: - Foi muito traumatizante

03/01/2020 | 15:10



Vanessa Hudgens, de 31 anos de idade, em entrevista à revista Cosmopolitan UK - da qual é capa no mês de janeiro - falou sobre momentos difíceis que passou em sua carreira e ainda revelou alguns detalhes de seu antigo relacionamento com Zac Efron.

Quando a atriz tinha apenas 18 anos de idade, ela tinha acabado de estrear a franquia da Disney High School Musical em 2007, Vanessa teve suas fotos nuas vazadas online. Depois de quase 13 anos do acontecimento, influenciada também pelo movimento hollywoodiano #MeToo, a gata abriu o coração e revelou como foi lidar com tudo na época.

- Foi uma coisa realmente traumatizante para mim. É muito f****o que as pessoas sintam como se tivessem o direito de compartilhar algo tão pessoal com o mundo. Como uma atriz, você perde completamente sua própria privacidade e é realmente triste, comentou ela, que continuou:

- Eu sinto que esse não deveria ser o caso, mas infelizmente, se pessoas suficientes estão interessadas, eles vão fazer tudo que puderem para tentar conhecer o máximo de você, o que é lisonjeiro, eu acho, mas então as pessoas levam isso longe demais e acabam divulgando coisas que deveriam ser pessoais, falou ela, que também deu sua opinião do porquê que isso acontece.

- Eu acho que isso existe porque há uma desconexão quando você vê sua atriz favorita na tela e você vê eles agora na sua televisão em sua casa e você pode assisti-los em qualquer lugar que quiser. Quase há... eu não quero dizer falta de respeito porque isso soa negativo, mas parece que você conhece eles mesmo que não conheça, completou a ex-estrela da Disney.

Em um outro momento do bate-papo, Vanessa relembrou alguns detalhes de sua relação com Zac Efron, com quem namorou por quase cinco anos. Entretanto, a artista revelou que não vê ou fala com ele há anos. Mas, contou ainda que tem o colar com a letra T, que o personagem de Zac em High School Musical, Troy, deu para a sua personagem, Gabriella, no primeiro filme da franquia.

- Eu sinto que preciso vender para a caridade porque está literalmente enferrujando em uma pequena bolsa, brincou.

Que saudade que dá desse elenco, né?