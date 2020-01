Evento ecológico organiza desfile de kitesurfistas

Da Redação



05/01/2020 | 07:00



A prática do chamado kitsurfe demanda habilidade do esportista em surfar estando preso por meio de dispositivo em sua cintura a uma espécie de pipa. O vento no tecido deixa a atividade veloz e possibilita pulos altos saindo do mar.

Em reunião especial ocorrida na praia de Cumbuco, no Ceará, 596 praticantes estiveram juntos para marcar o maior desfile de kitesurfistas do planeta, com registro no Guinness World Records.

Pessoas de diferentes partes do mundo aproveitaram os ventos do local como atração dentro do evento Winds For Future, organizado para chamar a atenção de todo o mundo para problemas de aquecimento global e poluição dos oceanos.

A prova foi realizada em 22 de setembro, com 1,6 quilômetro de distância e com pouco espaçamento entre os esportistas, representando um desfile único. No início da tentativa, 640 esportistas pretendiam fazer parte da contagem oficial, mas parte deles acabou desqualificada por não seguir as regras.