Vozes da nova geração

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



A maior competição vocal infantil do País está de volta na televisão. Novos talentos mirins terão que provar que realmente são aspirantes a artistas na disputa do The Voice Kids, que reúne competidores com idade entre 9 e 14 anos.

A quinta temporada do programa estreia hoje, na faixa das 12h45, na programação da Globo, com os episódios indo ao ar sempre nas tardes de domingo, até 26 de abril, data da final da disputa.

Diversas crianças tentarão chamar a atenção dos jurados/técnicos: Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria – estas últimas sendo as ‘mentoras’ vencedoras das duas últimas edições do programa. Na fase conhecida como Audições às Cegas, onde cantam e precisam fazer com que os artistas virem suas cadeiras para saber de quem é a voz que estão ouvindo, serão formados três times com 24 jovens cada. Canções nacionais e internacionais fazem parte do repertório a ser escolhido.

As equipes são montadas de acordo com certas estratégias dos profissionais mais experientes, que deverão orientar os cantores em batalhas musicais e nos shows ao vivo. A votação do público determina as etapas eliminatórias.

No ano passado, o reality musical deu o troféu de vencedor para Jeremias Reis, 12 anos, do Espírito Santo. Ele foi liderado pelas irmãs sertanejas Simone & Simaria e levou prêmio de R$ 250 mil e contrato com uma gravadora, que já lançou o disco Gratidão, com quatro músicas.

Mais uma vez, a apresentação do The Voice Kids ficará a cargo do ator André Marques, com a escritora Thalita Rebouças (autora de livros como Fala Sério, Mãe! e Ela Disse, Ele Disse</CF>) revelando a movimentação dos bastidores.