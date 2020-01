Sabrina Sato curte dia de sol e mostra Zoe brincando na praia

03/01/2020 | 14:10



Sabrina Sato separou um tempinho para curtir as férias ao lado de toda a sua família em Itacaré, na Bahia. E foi na última quinta-feira, dia 2, que a apresentadora compartilhou com seus fãs e seguidores no Instagram um momento super fofo.

A morena mostrou em uma sequência de vídeos que sua filha, Zoe, fruto de sua relação com Duda Nagle estava curtindo bastante o passeio. Em um determinado vídeo, Sabrina aparece deitada tomando sol e renovando o seu bronze, e a pequena ao lado brincando.

Logo depois, em outro vídeo, a apresentadora faz um pedido a Zoe:

Vai buscar água no mar, Zoe, aqui não tem água!

Em seguida, a pequena sai segurando um baldinho cor de rosa ao lado do pai indo em direção ao mar. Que gracinha, né?