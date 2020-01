SAI registra congestionamentos em direção à Capital

Do Dgabc.com.br



03/01/2020 | 12:48



A volta da praia continua conturbada para quem foi passar o fim de ano na baixada. A Rodovia dos Imigrantes está com tráfego congestionado em direção à Capital, do km 70 ao km 62 e no trecho de serra das duas pistas, do km 58 ao km 46, devido ao excesso de veículos.

Na Padre Manoel da Nóbrega também está com tráfego congestionado, sentido São Paulo, do km 286 ao km 280 e no sentido Praia Grande, do km 271 ao km 274. Já na Cônego Domênico Rangoni o trânsito vai do km 264 ao km 270, sentido Capital.

A Rodovia Anchieta apresenta lentidão na descida da serra, pelas duas pistas, do km 40 ao km 55, devido ao excesso de veículos. a Interligação Planalto ESTÁ bloqueada, MP sentido litoral da Anchieta para a Imigrantes, por motivos operacionais.

Segundo a Ecovias, o tempo está encoberto mas visibilidade é boa. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação 4x6. A descida pode ser feita pelas duas pistas da via Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes.