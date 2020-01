Restaurante Florestal, em São Bernardo, fecha as portas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 12:05



O Restaurante Florestal, fundado em 1956, localizado na tradicional Rota do Frango com Polenta, no bairro Demarchi, em São Bernardo, encerrou as atividades. O local, que era o mais antigo em funcionamento da rota, serviu o almoço no dia 1º de janeiro e desde ontem, fechou as portas.

O Diário conversou com um funcionário, que ainda estava no local, por telefone, e ele confirmou o encerramento das atividades. Ele informou que o último almoço foi realizado no dia 1º de janeiro e que o espaço foi vendido, mas não soube dar mais informações sobre a transação.

Em julho do ano passado, quando o Restaurante São Francisco anunciou o fechamento, o Diário conversou com um dos sócios do Florestal, Angelin Nini Demarchi, 81 anos. Na época, ele negou os boatos de fechamento, porém, já falava que havia muitas dificuldades para tocar o negócio. “Muita gente fala, mas não vai fechar. A nossa ideia é manter, mas vamos ver como vai ficar de janeiro em diante”, afirmou.

Apesar de já não servir almoço durante a semana, o funcionamento continuava aos fins de semana, com atrações esgotadas para o fim do ano passado. O local tinha capacidade para 2.500 pessoas e mantinha 65 funcionários registrados.