Polícia Militar captura dois foragidos da Justiça

Do Dgabc.com.br



03/01/2020 | 11:58



A PM (Polícia Militar) capturou nesta quinta-feira (2) dois foragidos da Justiça, sendo um em São Bernardo em outro em São Caetano.

Segundo a ocorrência, uma equipe do 6º Batalhão viu indivídio empurrando uma motocilceta, modelo Honda Fan, de cor preta, na rua General de Craveiro Lopes, no município são-bernardense. O homem, que estava sem capaceta, gerou suspeitas nos oficiais. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao realizar pesquisa no sistema da Polícia identificaram que o veículo era roubada e o homem, identificado como Mailson Martins, era procurado da Justiça.

O criminoso foi levado para o 2°DP (Rudge Ramos), onde foi registrada a ocorrência por captura de procurado e apreensão de veículo.

SÃO CAETANO - A Polícia Capturou outro foragido no Bairro Santa Paula. Segundo os oficiais, durante patrulhamento a equipe viu homem com atitude suspeita. O criminoso, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo. Durante vistoria a polícia levantou que tratava-se de foragido.

O homem foi levado para Delegacia Sede de São Caetano.