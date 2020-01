Do Dgabc.com.br



03/01/2020 | 11:50



A Sabesp informou que vai realizar obras para intervenção na ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, para ampliação da capacidade de atendimento à população. A intervenção terá início às 17h do próximo sábado (4), e tem previsão para se encerrar às 5h do domingo (5).

As obras vão afetar o abastecimento de todos os reservatórios dos municípios de São Bernardo e Diadema, e parte do abastecimento de Santo André (bairro Paraíso). A população envolvida é de 1,3 milhão de habitantes.

Nos imóveis com caixas-d''água adequadas às normas técnicas vigentes (com capacidade para manter por, pelo menos, 24 horas o consumo dos ocupantes)

não serão sentidos reflexos no abastecimento. Após a conclusão dos trabalhos, o sistema será retomado e restabelecido gradativamente.

A Sabesp pede que os moradores mantenham o uso racional da água no período e informa que está à disposição para esclarecimentos e atendimentos emergenciais pelos serviços de ligação gratuita 195 e 0800-011-9911. A ligação é gratuita. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.