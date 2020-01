Thiaguinho vai a boate no Rio de Janeiro com amigos - mas mantém discrição pois quer voltar com Fernanda Souza; diz jornal

03/01/2020 | 10:11



Thiaguinho está aproveitando a vida de solteiro, mais isso não quer dizer que ele não tenha planos de voltar com Fernanda Souza. Segundo o jornal Extra, o cantor marcou presença em uma boate para prestigiar Péricles, seu colega ex-Exaltasamba, e, pelo que parece, ficou apenas no camarote e sem paquerar.

A publicação ainda afirma que, em contato com amigos de Thiaguinho, seu jeito mais reservado e discreto está sendo uma tentativa de reconciliação com a ex. Os dois anunciaram o fim do casamento em outubro de 2019, oito anos após a união. Ainda assim, vale dizer que os dois aparentemente permanecem amigos, visto que Fernanda esteve presente no último show do cantor, no Rio de Janeiro, em dezembro. Além disso, eles também mantém as fotos um do outro nas rede sociais.