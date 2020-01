Pelo Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020



É preciso reconhecer: os governos estadual e federal não dispensam ao Grande ABC o tratamento que a pujança econômica e o potencial social deveriam garantir. Com 2,8 milhões de habitantes e quarta maior produtora de riqueza do Brasil, a região tem sido relegada tanto pelo Palácio dos Bandeirantes quanto pelo Palácio do Planalto. Para cobrar dos governantes de plantão a atenção que deveria ser natural, o trabalho de deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral em uma das sete cidades se torna extremamente importante.



Embora não vigore no Brasil o voto distrital, de modo que cada parlamentar seja obrigado constitucionalmente a defender o Estado como um todo e não apenas a região onde resida, o Grande ABC não pode abrir mão da representatividade que possui tanto na Assembleia Legislativa, em São Paulo, quanto na Câmara Federal, em Brasília. É preciso que o eleitor das sete cidades – e também seus prefeitos e vereadores – reivindique de seu deputado que trabalhe pela resolução dos problemas locais.



Há desafios aos montes para serem enfrentados. Tantos e tão distintos que as lideranças políticas do Grande ABC não podem se dar ao luxo de abrir mão da ajuda dos deputados eleitos na região, mesmo que sejam de colorações políticas divergentes. Atender aos justos anseios da população justifica o trabalho coletivo ainda que com parlamentares de espectro ideológico divergente.



Toda ajuda é necessária e bem-vinda. Como, para ficar em apenas um exemplo que merece generoso espaço nesta edição, o do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que se empenhou para encaminhar R$ 3,5 milhões em emenda ao orçamento do Ministério do Desenvolvimento. O dinheiro, recepcionado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), será utilizado para a revitalização da Estrada Marco Polo, na região do Batistini. Palmas para ambos. A luta pelo bem-estar do Grande ABC deve estar acima das convicções pessoais e políticas – e vai sempre nortear as ações deste Diário.