03/01/2020 | 09:10



Anitta e Pabllo Vittar estão com tudo não só no Brasil, mas lá fora também! As duas foram anunciadas, na quinta-feira, dia 2, como atrações do festival californiano Coachella, um dos mais badalados do mundo.

Elas devem se apresentar no mesmo dia, sábado, 11 de abril, que tem o rapper Travis Scott é a atração principal.

Na internet, os fãs já estão pedindo que as duas se reconciliem, e apresentem juntas o hit Sua Cara.

Será?