Aniversariante do dia

03/01/2020 | 08:00



O ator Eddie Murphy comemora nesta sexta, 3, 59 anos de idade. Para homenageá-lo, a Record TV exibe, no Cine Aventura desta sábado, às 15h, o filme O Professor Aloprado, que contará com audiodescrição.

Remake da comédia protagonizada por Jerry Lewis, essa versão traz no elenco Larry Miller, James Coburn, Jada Pinkett Smith. A história permanece praticamente a mesma, com o professor universitário Sherman Klump (Murphy), especialista na área de genética, tem de conviver com o bullying das pessoas, que o ridicularizam por ser extremamente gordo.

Para conquistar uma garota e superar os problemas, ele decide ingerir um experimento, que vai modificar sua vida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.