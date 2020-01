03/01/2020 | 07:58



O Parlamento turco aprovou nesta quinta-feira, 2, uma moção para enviar tropas à Líbia em apoio ao governo de unidade nacional de Fayez al-Sarraj, reconhecido pela ONU, cuja administração está sendo atacada pelas milícias do general rebelde Khalifa Hafter. A autorização dada pelo Parlamento responde a um pedido do premiê Recep Erdogan e permite o uso de tropas durante um ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.