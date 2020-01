Jimny Sierra é garantia de diversão

Nilton Valentim

03/01/2020 | 07:59



NILTON VALENTIM

O que é, o que é um pontinho amarelo no meio do barro? Esse tipo de pergunta sempre vem sucedida de uma resposta engraçadinha. Nesse caso específico trata-se do novo Jimny Sierra.O 4x4 que a Suzuki importa do Japão e que desde o fim do ano passado está disponível no mercado brasileiro.

O quadradinho, que chama atenção pela cor e desempenho, esteve na garagem do Diário por uma semana no fim do último ano. Não chegou a ser uma experiência de parar o trânsito. Entretanto, por várias vezes foi preciso baixar o vidro para dar detalhes do carrinho aos curiosos. “É elétrico?” “Quanto custa?”

Perguntas que não acabam mais. Sobre o combustível, o Jimny é movido a gasolina e roda com um motor 1.5 que entrega 108 cavalos de potência, com transmissão automática ou câmbio manual. Quanto aos preços, são três versões. A ‘de entrada’ (4You MT) sai por R$ 103.990. A intermediária (4You AT), R$ 111.990, e a topo de linha, que foi a utilizada pela equipe de reportagem, a 4Style, custa R$ 122.990.

Achou caro? Pois saiba que o modelo antigo do Jimny, fabricado em Catalão (Goiás), continua disponível, com preços entre R$ 74.990 e R$ 92.990.

O Sierra é mais quadrado que o seu irmão mais velho. O para-brisa e a coluna frontal estão em posição mais vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar a dirigibilidade. Para evitar batidas de pedras na carroceria, as molduras dos para-lamas são mais largas e vem com textura anti-risco, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. Já o teto tem maior área e é equipado com calhas, que permitem a instalação de racks nas extremidades. Outra facilidade é a abertura das portas em três estágios e com ângulo de 70 graus.

O Sierra pesa apenas 1.095 kg, o que permite ultrapassar facilmente terrenos arenosos e lamacentos evitando atolamentos, além de economizar combustível. Os faróis em LED têm regulagem automática de altura, o que melhora a iluminação em todos os tipos de terrenos. O sistema multimídia JBL tem tela touch screen de 7” com a praticidade dos sistemas Apple CarPlay e AndroidAuto e conectividade wi-fi.

O interior prioriza a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes a riscos. O console central se caracteriza por linhas horizontais que ajudam o motorista a reconhecer o ângulo que o veículo está em terrenos irregulares.

Apesar da aparência, o Sierra é um típico off-road. A tração é a AllGrip Pro com reduzida e função LSD, que torna a transposição de obstáculos ainda mais fácil. Tem ainda controle de estabilidade, além de Hill Hold (assistente de partida em rampas) e Hill Descent (assistente de descida).