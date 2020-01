Sistema de estacionamento rotativo passa a ser 100% digital em São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 07:00



Motoristas que desejam estacionar em São Bernardo têm de se adaptar ao novo modelo de estacionamento rotativo da cidade, que passou a funcionar ontem. O serviço, agora totalmente digital, permite a compra de créditos por aplicativo de celular. Os antigos talões poderão ser utilizados até o dia 31.

O processo de modernização do sistema integra contrato firmado entre a administração municipal e a Estapar no fim do ano passado – acordo válido por dez anos, podendo ser prorrogado por igual período. Por meio do aplicativo Estapar Vaga Inteligente, disponível para download nas plataformas iOS e Android, munícipes poderão comprar e renovar pelo próprio celular o crédito que permite o estacionamento no sistema de Zona Azul. Já aqueles que não utilizam smartphones deverão adquirir tíquete em pontos de vendas credenciados ou solicitar aos funcionários da empresa, que circulam pelas ruas.

A cabeleireira e moradora da cidade Rita Santos, 43 anos, diz que já utiliza aplicativo quando precisa estacionar o carro na Capital. “Acho mais prático, pois só dependo do celular. Não preciso buscar os funcionários para me ajudar.” Para o autônomo Geraldo Martins, 50, a mudança também trará praticidade. “Posso renovar o período de estacionamento de qualquer lugar, sem precisar ir até o carro trocar o talão. É mais fácil”, destaca.

A meta da administração é ampliar a quantidade de vagas em estacionamento rotativo das atuais 2.884 para 4.600, distribuídas pelo Centro e nos bairros Rudge Ramos, Vila Duzzi, Baeta Neves, Jardim do Mar, Chácara Inglesa e Vila Marlene. O valor da Zona Azul segue R$ 2 para uma hora e R$ 4 para duas horas. O sistema funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 14h.