Justiça extingue processo de ex-presidente do PSL

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 07:00



A juíza Fernanda Yamakado Nara, da 6ª Vara Cível de São Bernardo, extinguiu processo movido por Walter Resende Filho para retornar ao cargo de presidente do diretório do PSL de São Bernardo.

Destituído da liderança da legenda após intervenção da direção estadual do PSL, Resende alegava que foi demovido do cargo de maneira arbitrária, já que a função na presidência da sigla teria dois anos de vigência, segundo estatuto da sigla.

Em sua decisão, a magistrada argumentou que Resende deixou de cumprir alguns requisitos básicos no andamento do processo. “Tendo em vista a inércia do autor em atender ao determinado, deixando de recolher as custas para a citação da parte ré, a despeito de ter sido intimado, mais de uma vez, a fazê-lo, indefiro a inicial, nos termos do artigo 330, inciso 4º, última parte, do Código de Processo Civil e em consequência julgo extinto o processo”, diz o documento, datado de 3 de dezembro de 2019.

Essa não foi a primeira derrota de Resende em sua batalha para retornar ao comando do PSL. Em setembro, a mesma juíza já tinha indeferido pedido dele, em caráter liminar, para retornar à direção do partido. O ex-presidente, à ocasião, mostrou otimismo quanto à discussão do mérito da questão.

Depois da destituição de Resende, a sigla passou a ser dirigida por Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, que havia sido indicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (ex-PSL, atualmente sem partido). Porém, desde o dia 8 de novembro, como aponta o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o diretório do PSL em São Bernardo se encontra inativo. Chuchu está a caminho do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai criar após sair do PSL.

O PSL de São Bernardo foi alvo de intervenção do diretório estadual em duas oportunidades. A primeira veio no dia 5 de agosto, no mesmo dia em que o Diário revelou que o deputado estadual Coronel Nishikawa, com domicílio eleitoral em São Bernardo, havia sido alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo que suspeita de prática de “rachadinha” – Resende, chefe de gabinete de Nishikawa, é apontado como um dos operadores do pedágio dentro do escritório do parlamentar. Ambos negam as acusações.

No 13 de agosto, o PSL de São Bernardo sofreu outra intervenção do diretório estadual do partido, logo após formar comissão provisória, que tecnicamente tem menos força que órgãos definitivos.

Resende não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto até o fechamento desta edição.