Alex articula envio de R$ 3,5 mi a São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 07:00



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, articulou a inclusão da cidade em pacote de investimentos federais do Ministério do Desenvolvimento Regional. Estão programados R$ 11 milhões em emendas para São Bernardo, sendo que R$ 3,5 milhões foram liberados no fim do ano passado.

O Paço de São Bernardo, administrado por Orlando Morando (PSDB), confirmou o recebimento dos valores e informou que vai repassar a verba para revitalização da Estrada Marco Polo, na região do Batistini.

“A Prefeitura de São Bernardo confirma o recebimento da emenda parlamentar e informa que, em tempo hábil, conseguiu fazer o credenciamento para que o recurso seja destinado a melhorias no sistema viário na Estrada Marco Polo, que está localizada entre os bairros Royal Park, Parque Imigrantes e a Estrada Galvão Bueno”, disse o governo Morando, por nota.

Alex confirmou que dialogou com a administração de São Bernardo sobre a emenda e que deixou aberta a possibilidade de utilização do aporte. “Sei que esses R$ 3,5 milhões serão de grande valia para colaborar com o desenvolvimento de São Bernardo”, discorreu.

O parlamentar destacou a atuação para endereçar recursos à cidade mesmo que fora do pacote das emendas impositivas ao orçamento da União. “Tenho obrigação com São Bernardo, até por ter tido a maior votação da cidade para deputado federal (52,6 mil dos 127,3 mil votos recebidos em 2018). Mesmo não sendo (emenda) impositiva, mostra que buscamos recursos fora daquilo que é nossa obrigação constitucional. Vamos buscar mais recursos. É o primeiro de vários para o Grande ABC e para São Bernardo”, comentou.

Com a confirmação da Prefeitura de São Bernardo e o encaminhamento das documentações necessárias, falta somente a assinatura com a Caixa para que o dinheiro seja transferido para a conta da administração municipal. A expectativa é a de que até abril toda quantia de R$ 11 milhões seja endereçada para o município.

EMENDAS

Ao orçamento federal de 2019, Alex destinou R$ 15,4 milhões em emendas, todas para o Grande ABC, conforme relatório do Portal da Transparência do governo federal. As duas com destino à área da saúde, sendo uma para atenção básica e outra para assistência hospitalar e ambulatorial. A maior fatia foi para São Bernardo: R$ 4,4 milhões.

Em 2018, dos R$ 14,7 milhões sugeridos pelo parlamentar na peça orçamentária da União, R$ 4,67 milhões foram para São Bernardo, principal destinatária dos projetos de Alex. Os recursos foram direcionados para saúde, infraestrutura e saneamento e para o Graac, instituição especializada no tratamento do câncer câncer infantojuvenil.