Grande ABC tem atividades para crianças

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020 | 07:00



As famílias que não irão viajar durante as férias podem aproveitar atividades gratuitas promovidas por quatro prefeituras da região.

A partir do dia 7, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, tem programação especial de terça-feira a domingo. Na Terça de Física, oficinas ensinam física de maneira lúdica às crianças, e Quartas de Histórias, onde o público aprende a construir dedoches (fantoches de dedos) e pode acompanhar a contação de história. Minicurso de conhecimento do céu será no dia 25 e a inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/F6k9AVcdM5ZdTK94A até dia 23. Programação completa pode ser acessada pelo link <CF51>http://sabina.santoandre.sp.gov.br/</CF>.

Em São Bernardo, ao longo de janeiro, crianças podem participar do Férias na Chácara, que terá oficinas de arqueologia urbana e visita técnica ao acervo da Chácara Silvestre, no Nova Petrópolis. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail chacara.silvestre@saobernardo.sp.gov.br. De segunda-feira a sábado, a Pinacoteca do município realiza o (Re)Descobrindo a Pina: Jogos em Ação Educativa, com atividades educacionais que permitem conhecer o acervo de forma lúdica.

Na mesma cidade, no dia 25, os munícipes podem participar do Piquenique no Jardim de Esculturas, que terá apreciação do jardim e atividades de artes públicas na Pinacoteca. Inscrição deve ser feita pelo e-mail emaileducativo.pinacoteca@saobernardo.sp.gov.br. O público com idade entre 8 e 10 anos também pode participar de atração voltada a memória e história são-bernardenses por meio do Férias na Casa do Patrimônio, nos dias 27 e 29.

O projeto Conexão Férias é a aposta da Prefeitura de São Caetano para tirar as crianças de casa. Por meio do Zappar, aplicativo de realidade virtual, os jovens visualizam animações em 3D que irão propor enigmas indicando locais da cidade a serem visitados. Partindo de prédio na Avenida Goiás, são dez endereços para conhecer a cidade. Quem concluir a gincana participa de sorteio de prêmios culturais.

Em Ribeirão Pires, a administração criou o Projeto Verão, por meio de parceria entre as secretarias de Esportes e de Transporte e Trânsito, ampliando o horário de funcionamento da ciclofaixa da Avenida Prefeito Valdírio Prisco aos domingos.