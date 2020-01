Grêmio supera o Real-DF em sua estreia na Copa São Paulo

02/01/2020 | 20:05



O Grêmio garantiu três pontos em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. N esta quinta-feira, o time gaúcho superou o Real-DF por 2 a 0, em partida realizada no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O autor do primeiro gol foi Rildo, que converteu pênalti aos 34 minutos do primeiro tempo. No fim do jogo, Diego Rosa acertou belo chute de fora da área e fechou o placar. Com três pontos, o Grêmio lidera o Grupo 21, que também contou com vitória do Juventus-SP por 1 a 0 diante do União Mogi-SP.

No Grupo 15, o Ituano também entrou em campo às 17h diante do Vilhenense-RO, no estádio Novelli Júnior. O time da casa venceu por 1 a 0 com gol de Matheus Canhota, de falta, aos nove minutos do primeiro tempo. A primeira rodada da chave ainda conta com o confronto entre Fluminense e Socorro-SE, às 19h15.

Confira os jogos desta quinta-feira pela Copa São Paulo:

14h45 - União Mogi 0 x 1 Juventus-SP

17h - Grêmio 2 x 0 Real-DF

Ituano 1 x 0 Vilhenense-RO

18h - Sertãozinho-SP x Penapolense-SP

19h15 - Ferroviária-SP x Petrolina-PE

Fluminense x Socorro-SE

20h15 - Goiás x Confiança-SE

21h30 - Palmeiras x União Rondonópolis-MT