02/01/2020 | 17:11



Para quem acompanhou as aventuras de Doni, em Sintonia, e com o término da primeira temporada acabou ficando com aquela sensação de querer ainda mais, pode ficar tranquilo que a segunda temporada está por vir.

De acordo com informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o protagonista da história toda, MC Jottape, etá mais do que confirmado para dar continuidade no assunto da série.

Ainda segundo a jornalista, as gravações da segunda temporada de Sintonia estão previstas para começarem em abril, no Jaguaré, em São Paulo.