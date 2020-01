Presidente da Marvel revela a vinda de novo personagem transgênero em próximo filme

02/01/2020 | 17:10



Novidade vindo por aí! No último domingo, dia 29, o presidente dos estúdios da Marvel, Kevin Feige, durante uma sessão de perguntas e respostas com alunos da New York Film Academy, contou sobre a vinda de um personagem transgênero.

No meio do bate-papo, segundo a CNN, um estudante perguntou se o empresário tinha planos de adicionar mais personagens da comunidade LGBTQ+ para o universo da Marvel, em especial, personagens transgêneros. Lembrando que transgênero é uma pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico, mas que não se identifica com seu corpo.

- Sim, com certeza! Muito em breve. Em um filme que estamos gravando agora, respondeu Kevin para o aluno, sem dar mais detalhes.

O presidente ainda disse do projeto do estúdio de ser mais diverso e inclusivo. Falou sobre dois filmes que vão lançar em 2020 que são dirigidos por mulheres e outras séries da plataforma Disney+.

- Temos outras três séries que anunciamos, mas ainda não anunciamos o elenco e direção. Mas, alerta de spoiler, dois desses três são dirigidos por mulheres, disse ele.

Caraca, parece que tem muita coisa nova né?