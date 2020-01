Ex de Demi Lovato, Wilmer Valderrama, anuncia noivado com modelo Amanda Pacheco

02/01/2020 | 17:10



O ator Wilmer Valderrama, conhecido por seu papel nas séries That' 70s Show e NCIS, anunciou, na última quarta-feira, dia 1°, que está noivo de sua namorada, a modelo Amanda Pacheco. Com uma foto publicada no Instagram, Wilmer anunciou a novidade para os seus fãs.

Agora é só nós dois. 01.01.20, escreveu o artista na legenda da foto.

O casal está junto há quase um ano e passou a virada do ano no México. Já o pedido foi feito em La Jolla, em San Diego, nos Estados Unidos. Lembrando que Wilmer namorou a cantora Demi Lovato por quase seis anos. E, mesmo separados, os dois parecem manter um relacionamento amigável. Vale ressaltar também que o pedido do ator veio duas semanas depois da cantora terminar seu namoro breve com o modelo Austin Wilson, segundo o jornal The Sun.