Vinícius Castelli



03/01/2020 | 07:15



Um dos rostos mais exibidos nas telas de TV nos anos 1980 e 1990, o ator norte-americano Eddie Murphy ganha homenagem no canal pago Studio Universal. A emissora exibe amanhã e domingo maratona de filmes estrelados pelo comediante.

Quem abre a programação, a partir das 16h, é O Professor Aloprado. A obra conta de Sherman Klump, professor universitário com grandes conhecimentos de genética e que é ridicularizado por ser extremamente gordo. Mas quando recebe atenção especial de uma jovem e bela professora de matemática, ele decide ingerir um experimento ainda em fase de testes que o transforma em um jovem esbelto, batizado Buddy Love.

Às 17h45 é a vez de O Professor Aloprado 2: A Família Klump, Trocando as Bolas é opção às 19h30, seguido de Até que a Fuga os Separe (21h45), e Os Picaretas (23h45). No domingo serão apresentadas as mesmas obras em outra ordem de exibição, a partir das 16h. Mais informações no http://studiouniversal.tv.br.