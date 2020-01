Ana Hickmann lamenta internação do marido em São Paulo: Ninguém quer começar o ano assim

02/01/2020 | 14:11



Parece que 2020 não começou muito bem para Ana Hickmann. Isso porque Alexandre Correa, marido da apresentadora, está internado desde a última quarta-feira, dia 1°, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em uma série de Stories, o empresário explicou para os fãs que foi tratar uma infecção na glândula parótida - responsável por produzir saliva.

- Há quatro dias eu comecei com uma inflamação no pescoço, como se fosse um gânglio, e fui levando, até que hoje de manhã acordei e meu pescoço estava bastante inchado. Vim correndo para o hospital e acabaram diagnosticando que estou com infecção na parótida, com alguns linfonodos. É meio esquisito. É uma infecção que precisa ser tratada e preciso ficar em repouso, mas é isso aí, disse Alexandre, em uma tentativa de acalmar os seguidores.

A loira também usou as redes sociais para lamentar a internação do marido. Em um post feito em seu Instagram, Ana compartilhou uma foto em que Alexandre aparece na piscina junto do filho deles, Alexandre Junior, de cinco anos de idade.

Acho que ninguém quer começar o ano assim, mas infelizmente o meu marido, Alexandre, está internado. Ele está com uma infeção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho, afeto e amor. Isso nos dá força. Agora o mais difícil é explicar pra o Alezinho porque o papai não está está em casa. Amor da minha vida estamos todos rezando e torcendo para você se recuperar logo e voltar a brincar com nosso filho. Obrigada a todos pela força!, escreveu ela na legenda.