'Vamos terminar 2019 com maior lucro da história', diz presidente da Caixa

02/01/2020 | 13:28



A Caixa deve apresentar lucro recorde em 2019, afirmou o presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta quinta-feira, 2, após se reunir no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro.

Guimarães disse que não pode antecipar o valor do lucro, que ainda estaria sendo calculado e só deve ser divulgado em fevereiro. Segundo ele, a Caixa ganhou mais de 1 milhão de clientes nos últimos seis meses, "desde que reduzimos juros".

Em março do ano passado, a Caixa anunciou lucro recorrente recorde de R$ 12,7 bilhões em 2018, 40% acima de 2017. Já o lucro líquido contábil foi de R$ 10,4 bilhões, 17,1% menor na mesma comparação.

"Vamos terminar 2019, mas só anunciamos em fevereiro, com resultado recorde em termos de lucro. Não posso colocar o número, porque não fechou. Mas será o maior lucro da história da Caixa. A gente mostra matematicamente que pode reduzir juros e ser lucrativo ao mesmo tempo", afirmou Guimarães.