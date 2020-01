Luísa Sonza posa plena com Whindersson Nunes

02/01/2020 | 13:10



Luísa Sonza foi homenageada na edição brasileira da revista Forbes como uma das pessoas mais poderosas do país abaixo dos 30 anos. Ela, que tem apenas 21 anos de idade, celebrou a conquista por meio de suas redes sociais e, de quebra, escreveu um longo desabafo sobre ser acusada de se aproveitar do marido, Whindersson Nunes.

Já fui chamada de tudo um pouco desde que apareci nessa Internet. Interesseira, p**a, burra, encostada, vagabunda, entre outros milhares de adjetivos que leio desde que eu tinha 17 anos. [...] Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido, começou ela em uma postagem no Instagram.

Luísa declarou que esses tipos de comentários fizeram com que sua própria trajetória deixada de lado.

Virei a mulher de fulano [...] e quando as coisas começaram a dar certo, passaram a alegar que eu só fazia sucesso por causa de fulano. Todo meu trabalho era ignorado ou diminuído, simplesmente me colocando como alguém que não podia se considerar alguém. Mal sabiam que todas essas coisas que pareciam ser vantagens foram as coisas que mais me machucaram.

No entanto, para ela, esse tipo de críticas também a ajudou a pensar em uma estratégia diferente para sua carreira.

Tive que ser muito empreendedora para conseguir mudar aos poucos os rótulos e fazer a música sobressair em meio a tanta m***a. Não estuo falando isso para me vitimizar e nem acho que isso seja o fim do mundo. Não estou aqui querendo ter uma história triste nem nada. Só estou falando para explicar que foi preciso muito trabalho para chegar até aqui. E por isso estou na Forbes, continuou.

Ela ainda escreveu que todo o desabafo havia sido feito para esclarecer para quem não entendeu o porquê dela estar na lista de mais poderosos da revista.

Até hoje se eu ler qualquer comentário em algum site de fofoca sobre mim lá vai estar: arrancando todo o dinheiro do Whindersson, Whindersson comprou a carreira dela, Whindersson que paga as coisas e assim por diante, mesmo eu e ele dividindo até a conta de luz.

Por fim, Luísa lamentou o fato de ainda ter que passar por isso mesmo tendo uma carreira consolidada.

A real é que é difícil aceitarem uma mulher de sucesso. Mas vocês vão ter que engolir.

Para o Ano Novo nas Ilhas Maurício, ela escolheu um look poderoso, e posou com Whindersson.