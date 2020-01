Extensão do horário da Policlínica Centro gera 8.000 atendimentos

Do Dgabc.com.br



02/01/2020 | 11:22



Ação para aumentar a oferta por consultas com especialistas e serviços de qualidade na Saúde, a ampliação do funcionamento da Policlínica até às 22h, desde setembro deste ano, melhorou a rotina dos pacientes e gerou 8.000 atendimentos de dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, oftalmologia e ortopedia, desde então, no horário expandido.



De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), a iniciativa foi mais um acerto do governo, que não tem medido esforços para ampliar os serviços. “Nosso objetivo está sendo alcançado. Quando expandimos o horário, queríamos facilitar a vinda do paciente ao equipamento e diminuir a espera. Já estamos colhendo os resultados destas ações e a população percebeu a melhora”, avaliou Morando.



Com o aumento da oferta, o paciente não tem mais necessidade de solicitar dispensa do trabalho bem como os acompanhantes, o horário das aulas do estudante também não é prejudicado. “A partir destas e de outras situações pudemos perceber a diminuição do índice de absenteísmo nas consultas, especialmente neste horário das 19h às 22h”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.



A Policlínica Centro tem localização privilegiada no Centro da cidade, o que auxilia na locomoção do paciente por meio com o transporte público, entre outras comodidades.



Além do funcionamento até às 22h, que ampliou em 40% os serviços na unidade, outras ações foram desenvolvidas ao longo do ano, que resultaram em bons números. Ao todo, foram seis forças-tarefas que contabilizaram mais 6.155 atendimentos, entre consultas e exames. “Todas estas ações são importantes na Saúde do paciente, quanto menor o tempo de espera por uma consulta ou um diagnóstico de exame, no caso de uma doença, maior as chances de cura e as possibilidades de tratamento”, adicionou Dr. Geraldo.



ULTRASSOM ATÉ ÀS 22H – Entre os meses de dezembro e janeiro do ano que vem, a Policlínica Imagem, localizada ao lado da Policlínica Centro, também estará com horário estendido até às 22h com o objetivo exclusivo de aumentar a oferta do exame de ultrassom. A expectativa é atender 3.960 pacientes já agendados e reduzir a fila existente.