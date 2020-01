Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 11:07



Para o contrabaixista andreense Stefano Moliner o ano já começa a todo o vapor. Ele ilustra a agenda de hoje do Sesc Santo André, no palco da comedoria, a partir das 20h, e aproveita a oportunidade para mostrar o resultado de seu álbum de estreia, Miração, trabalho independente lançado em setembro. O evento faz parte do projeto Quintas Musicais, com entrada gratuita.

O compositor celebra a ocasião e diz que será apresentação emblemática, pois realiza desejo antigo, “que é tocar minhas músicas na minha terra, com grandes amigos e podendo oferecer estrutura de alta qualidade, tanto aos músicos quanto para quem for nos assistir”, diz.

Moliner aposta suas fichas na dinâmica do jazz – com bastante groove. Para ele, essa linguagem artística é conceito e criatividade. “É a ideia de se poder fazer música com liberdade, com a expressão mais sincera da síntese dos músicos que estão tocando e seus momentos imediatos”, afirma.

Do disco de estreia ele pincela para o show temas como Tetragramaton, Água Viva, Iniciação e Nataraja. E, para isso, sobe ao palco acompanhado por Rodrigo Braz dos Santos (bateria), Igor Bollos (guitarra), Lucas Macedo (saxofone), Cássio Ferreira (saxofone) e Saulo Martins (piano).

Com repertório composto somente por temas instrumentais, além das autorais, o artista apresenta releituras de jazz. “A proposta do Quintas Musicais de janeiro, no Sesc Santo André, é de grooves, portanto, estamos preparando alguns temas de jazz que gostamos, nesta roupagem mais hipnótica e estimulante”, explica.

Segundo Moliner, jazz não é algo estático. É música orgânica, que se transforma a cada nova frase da composição. Diz que é a representação do exato momento em que a música está sendo tocada. “É a vida naquele exato instante, pulsando. Dentro disso, pode-se tocar qualquer estilo musical.”

Por isso, o contrabaixista preza também por improvisos em seu trabalho. “A música que eu acredito tem por obrigação abrir espaço para o improviso. Isso independentemente de estilos. Pode ser rock, reggae, funk, samba, frevo. Se não houver espaço para isso, não me parece música viva”, explica.

No caso do show de hoje, ele garante que as músicas não vão seguir a partitura, terão diversos improvisos. “E com improvisadores de alto gabarito. É certeza que este ponto vai garantir climas (musicais) e momentos inusitados, e que certamente nunca aconteceram e nunca acontecerão novamente”, acrescenta.

Mas, mesmo com tanta riqueza nesse modo de se fazer música, o contrabaixista frisa que trabalhar a linguagem instrumental e com improvisos é algo que demanda paciência, doação, concentração e imersão. “A música improvisada precisa que o ouvinte se jogue junto ao músico, que se proponha a ouvir os coloridos e a sentir a temperatura dos acordes, os ambientes. Paciência e concentração são artigos em falta na sociedade contemporânea há bastante tempo. Portanto, é um som que muita gente não aguenta, tornando-o, talvez, mais difícil de trabalhar”, diz.

Para o artista, esse show é o fechamento digno do ciclo de Miração e o pontapé que precisa para partir à empreitada seguinte. E ele já anda pensando nisso. Moliner pretende mudar o modo de trabalho e não fazer apenas música instrumental. “Estou questionando seriamente esta condição para o próximo. A voz é um instrumento lindo, divino. Não faz sentido esta separação”, finaliza.



Stefano Moliner – Música. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Hoje, a partir das 20h. Entrada gratuita.