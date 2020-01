02/01/2020 | 10:11



Rafaella Santos está curtindo o verão 2020 com estilo! A irmã de Neymar, que está em Barra Grande, na Bahia, colocou o corpão para jogo ao aproveitar o calor nordestino e, nas redes sociais, não para de compartilhar fotos de biquíni!

Aos 23 anos de idade, ela tem mais de cinco milhões de seguidores no Instagram e, em um das publicações na conta, declarou sobre 2020: O ano mais esperado da minha vida. Será que teremos alguma novidade por aí?

Rafaella é atual namorada de Gabigol e os dois, após idas e vindas, seguem fortes no relacionamento. Inclusive, ambos até já fizeram aparições públicas e ela não esconde ser a fã número do um do amado.